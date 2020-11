José Bonifácio (PDT) divulgação

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 12:23

Rio - O Orbis realizou uma pesquisa de intenção de voto entre os dias 4 e 7 de novembro em Cabo Frio. A margem de erro máxima estimada é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança utilizado é de 95%. O documento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral do RJ sob o protocolo NºRJ-00555/2020.

O candidato José Bonifácio (PDT) aparece na liderança com 32,9% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece Dr. Serginho (REPUBLICANOS) com 18,9% e em terceiro Marquinhos Mendes (MDB) com 7,6%. Capitão Diogo (PSDB) aparece com 3,5% das intenções de voto seguido por Rodrigo Gurgel (PSL) com 2,2%. Dr. Adriano (DEM) com 1,5% e Cris Fernandes (PSD) com 1,2%. Além disso, 19,3% não responderam a pesquisa, 1,4% dos entrevistados não sabem em quem votar, 6,6 afirmam que vão votar nulo e 4,9% citaram outro candidato.

Foram feitas 1026 entrevistas. A pesquisa compreende todo o território do município de Cabo Frio.