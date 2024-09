Magdala em reunião do candidato a vereador Roberto Jesus - Divulgação

Magdala em reunião do candidato a vereador Roberto JesusDivulgação

Publicado 16/09/2024 14:50

A candidata à reeleição, Magdala (PV), cumpriu uma agenda cheia neste fim de semana, visitando diferentes regiões de Cabo Frio e reforçando o compromisso com o desenvolvimento de Tamoios e a valorização da cultura local. Com menos de 20 dias para as eleições, a prefeita intensifica o diálogo com a população e lideranças locais.

No sábado (14), o candidato a vice-prefeito, Léo Mendes (MDB), participou de uma caminhada pelas ruas de Tamoios com a participação do candidato a vereador Ozéias. A caminhada teve início na Avenida Beira Rio, no bairro Centro Hípico, e contou com o apoio de moradores e comerciantes locais.

Mais tarde, a prefeita teve um encontro com artesãos em Tamoios. Na ocasião, Magdala destacou a importância da economia criativa para a cidade e seu compromisso com a valorização da cultura local.

"Nosso artesanato é uma riqueza que precisa ser apoiada e divulgada. Vamos continuar investindo para que nossos artistas possam crescer e levar o nome de Cabo Frio para além das nossas fronteiras", afirmou.

O encontro com os artesãos contou com a presença do candidato a vereador Carlinhos Carrilho (PSB), que também defende políticas de apoio à produção artesanal no município.

Ainda em Tamoios, Magdala e o candidato a vice-prefeito, Léo Mendes, participaram de uma segunda reunião, dessa vez com o vereador e candidato à reeleição Roberto Jesus (PRTB). Durante o encontro, discutiram propostas voltadas para o desenvolvimento da região e a continuidade de projetos já iniciados no distrito.

"Precisamos manter o diálogo com nossas lideranças e fortalecer ainda mais Tamoios, uma área de extrema importância política e econômica para Cabo Frio", destacou Magdala.

Léo Mendes também ressaltou a relevância de um planejamento de longo prazo para o distrito: "Nosso compromisso é com o desenvolvimento sustentável de Tamoios. Vamos trabalhar juntos para garantir mais infraestrutura, educação de qualidade e cultura para todos."



Magdala na Cavalgada no bairro Manoel Corrêa Divulgação No domingo (15), a agenda da candidata continuou com reuniões junto a lideranças e apoiadores. O dia foi finalizado com a participação de Magdala e o ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, na cavalgada no bairro Manoel Corrêa.

"Estamos construindo uma Cabo Frio que olha para todos os cidadãos, com projetos voltados para o futuro. Temos muito trabalho pela frente e, juntos, vamos continuar fazendo essa cidade crescer", concluiu a prefeita.

A candidata à reeleição, Magdala (PV), segue sua campanha ao lado de Leo Mendes (MDB), pela coligação União do Bem, composta pela federação Brasil da Esperança (PV, PT e PCdoB), além dos partidos Avante, PRTB, PSB, PDT e MDB.