Prof. Dr. Babalawô Ivanir dos Santos entrega para ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, um subsídio para o Plano Nacional Contra Intolerância Religiosa. Observando de costas, estão a deputada federal, Benedita da Silva (PT) e o marido dela, Antônio Pitanga, que estavam sentados na mesa com a ministra durante o café da manhã. - Renata Cristiane

Publicado 16/09/2024 19:49 | Atualizado 16/09/2024 20:01

A nova ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, foi uma das principais figuras na Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, realizada neste domingo (15) em Copacabana. A 17ª edição, organizada pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa – CCIR e o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas – CEAP, através do Prof. Dr. Babalawô Ivanir dos Santos, contou também com a deputada federal Benedita da Silva (PT), além de outras lideranças políticas e religiosas, reforçando a importância do respeito entre as diversas crenças. Esta foi a primeira atividade de Evaristo enquanto ministra. Confira a entrevista exclusiva:







Da esquerda pra direita: secretário adjunto de Comunicação de Cabo Frio, Acy Chagas; secretário de Cultura de Cabo Frio, Márcio Sampaio; candidato a vereador de Cabo Frio, Diego Silva, ao lado de esposa, Caroline Ramos e filho do Prof. Dr. Babalawô Ivanir dos Santos e coordenador do CEAP, Marcelo Santos. Renata Cristiane

Comitiva de Cabo Frio

Uma comitiva de Cabo Frio também esteve presente no café da manhã oferecido aos patrocinadores, organizadores e autoridades convidadas no Hotel Pestana. Entre os integrantes, estava o candidato a vereador de Cabo Frio e neto da deputada federal, Benedita da Silva, Diego Silva (PT), acompanhado da esposa, Caroline Ramos, o secretário de Cultura de Cabo Frio, Márcio Sampaio e o secretário adjunto de Comunicação, Acy Chagas. Na foto, eles se reúnem também, com Marcelo Santos, filho do Prof. Dr. Babalawô Ivanir dos Santos e coordenador do CEAP.

Bené, presente!

Aliás, Bené também esteve presente, tanto no café da manhã, quanto na caminhada, onde foi calorosamente recebida pelos participantes. Em entrevista exclusiva, expressou a importância do evento e o orgulho ao ver seu neto engajado politicamente e participando da caminhada ao seu lado. Confira o bate-papo (vídeo acima).

