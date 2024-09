Candidato a prefeito, Dr. Serginho, homenageia esposa durante comício - Divulgação

Publicado 23/09/2024 14:35 | Atualizado 23/09/2024 15:28

Em meio a uma campanha política marcada por grandes desafios e conquistas, o candidato a prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL) enfrenta, no âmbito pessoal, momentos de grande sensibilidade. A esposa, Aline, que está enfrentando um câncer, tem sido a maior incentivadora e companheira, demonstrando uma força e determinação que comovem a todos.



Na última sexta-feira (20), durante um comício em Tamoios, Serginho preparou uma surpresa emocionante para Aline. Após um discurso inspirador da companheira, o candidato exibiu uma camiseta com a frase “eu voto no marido da Aline”. A atitude emocionou o público presente, que ovacionou o casal.



Aline, por sua vez, tem sido uma peça fundamental na campanha de Serginho. Com discursos contundentes e uma presença marcante, ela tem conquistado a admiração de todos. A conexão entre o casal é evidente para quem os acompanha de perto. O olhar apaixonado de Serginho para Aline durante os discursos transmite a profunda admiração e respeito que ele sente pela esposa.



Aline, em sua fala no evento, mencionou a importância de uma gestão atenta às necessidades de Tamoios, citando todos os bairros do distrito e reforçando a urgência de investimentos e melhorias. Seu discurso, repleto de emoção, foi muito aplaudido pelo público.