À esquerda, prefeito e candidato à reeleição, Alexandre Martins (CID). À direita, candidato a prefeito, Rafael Aguiar (PL) - Reprodução

Publicado 24/09/2024 18:21



Duas pesquisas eleitorais com dados bem diferentes foram divulgadas em Armação dos Búzios. Nas duas o prefeito Alexandre Martins (REP) está na frente, em 2º lugar vem Rafael Aguiar (PL) e, 3º Gladys Nunes (PSD). Mas o curioso é que os números são díspares. Na pesquisa encomendada pelo grupo do prefeito, feita com instituto GERP (no mercado há mais de 40 anos), Alexandre aparece com 60% da intenção dos votos na estimulada , Rafael Aguiar com 18%, seguido de Gladys, com 7%. Nesta, a diferença entre o prefeito e o presidente da Câmara é de 42%. Mas na pesquisa de Rafael, do Instituto Intelligence, embora Alexandre lidere, a diferença entre os dois é de 10%. Segundo o único veículo de comunicação que publicou, um site de Macaé, na pesquisa estimulada, Martins tem 48%, enquanto Aguiar aparece tem 38% e Gladys 3%. O site macaense destaca, de acordo com pesquisa da Intelligence, que 67% dos entrevistados já definiram voto, mas 29% podem mudar até 6 de outubro. No entanto, tem um detalhe importante: a rejeição dos candidatos.

Na Intelligence, Rafael é rejeitado por 28%, enquanto Alexandre por 23% e Gladys por 22%. Instituto Intelligence

QUEM TEM MAIOR REJEIÇÃO?



QUEM TEM MAIOR REJEIÇÃO?

Todas as pesquisas revelam que a maior rejeição entre os candidatos está com Rafael Aguiar (PL). Na Intelligence, Rafael é rejeitado por 28%, enquanto Alexandre por 23% e Gladys por 22%. Não souberam ou não responderam atinge 27%. Logo, se o otimismo da turma de Aguiar é sobre isso, temos uma má notícia. Considerando que 29% pode mudar o voto até a eleição, Rafael tem 28% de rejeição, portanto, a chance dele conquistar esse voto é de 1%. Baseado na aritmética pura, com uma diferença de 10 pontos percentuais, faltando 13 dias para eleição, Rafael precisaria crescer 0,77 ao dia. E ainda rezar para o prefeito despencar, ou minimamente, estacionar. Tarefa nada, nada fácil!



Em breve, serão liberados os dados do Instituto Ágora Reprodução

OUTRA PESQUISA



OUTRA PESQUISA

Como são duas pesquisas com resultados bastante diferentes (embora as duas apontem liderança de Alexandre), o jeito é buscar uma terceira para um tira-teima. Nesta terça-feira (24) ou quarta-feira (25), no mais tardar, serão liberados os dados do Instituto Ágora. Neste, Alexandre apareceu bem há duas semanas, com números dentro da margem de erro da GERP. Cabe salientar que a GERP atua desde 1983 no mercado e tem uma pesquisa muito bem elaborada, inclusive, tivemos acesso ao levantamento completo. Já o Intelligence tem várias ações de investigação na justiça com acusações de manipulação. Basta dar um Google. Outro detalhe: os advogados de Alexandre entraram com uma ação para impedir a publicação desta pesquisa da Intelligence, mas diante da morosidade da justiça eleitoral, o prazo de liberação dos dados veio antes do juiz apreciar a petição. Mas corre o risco da justiça dar deferimento ao pedido e a publicação poderá ser suspensa, com determinação para que seja removida da internet. Vamos aguardar o que acontece nos próximos dias.