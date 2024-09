Alexandre Martins segue firme na liderança em Búzios - Divulgação

Publicado 23/09/2024 07:00

Búzios - Uma pesquisa da empresa GERP divulgada nesta segunda-feira (23) aponta o favoritismo do prefeito atual de Armação dos Búzios e candidato à reeleição, Alexandre Martins do Republicanos com 60% da intenção dos votos. Em segundo lugar aparece Rafael Aguiar do PL com 18%, seguido de Gladys Nunes (PSD), com 7%.

A pesquisa da GERP, sob registro no TSE RJ-01717/2024, foi realizada no dia 16/09 e entrevistou 400 pessoas. A amostra permite um nível de confiança de 95,55% com margem de erro de cinco pontos percentuais para mais e para menos.

Também foi constatado por meio da pesquisa que 65% avaliam positivamente as ações da Prefeitura de Búzios nestes quase quatro anos.

"Búzios avançou muito nos últimos anos. Reformamos escolas, construímos mais cinco creches, inauguramos a UPA da Rasa e, em breve, teremos a nossa maternidade. Também vamos construir o Polo da Saúde. Agradeço a população por acreditar no nosso trabalho", disse Alexandre Martins.

Outro ponto também a destacar é o apoio que Alexandre Martins recebeu da Família Bolsonaro para a sua reeleição. Bolsonaro aparece com 58% das intenções de voto se as eleições presidenciais fossem hoje.

Estimulada -

Alexandre Martins - 60%

Rafael Aguiar - 18%

Gladys Nunes - 7%

Nenhum deles - 6%

Não sabe / Não respondeu - 9%

Espontânea -

Alexandre Martins - 52%

Rafael Aguiar - 16%

Gladys Nunes - 2%

Não sabe / Não responderam - 29%

Rejeição dos candidatos -

Gladys Nunes - 40%

Rafael Aguiar - 36%

Alexandre Martins - 12%

Poderia votar em qualquer um deles - 3%

Não votaria em nenhum deles - 4%

Não sabe / Não respondeu - 16%

Avaliação da Prefeitura de Búzios -

Aprova - 65%

Desaprova - 21%

Não sabe / Não respondeu - 14%

Avaliação do trabalho realizado pelo Alexandre Martins, atual Prefeito -

Ótimo - 22%

Bom - 35%

Regular - 30%

Ruim - 4%

Péssima - 7%

Não sabe / Não respondeu - 2%