Novo Núcleo de Saúde Mental amplia atendimento especializado em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 20/09/2024 16:18

Búzios - A Secretaria Municipal de Saúde de Búzios entregou, nesta quinta-feira (19), o novo Núcleo de Saúde Mental, localizado ao lado da Policlínica de Manguinhos. O espaço passa a abrigar os serviços ambulatoriais de fonoaudiologia, psicologia e psiquiatria, com seis consultórios e uma sala de reunião para atendimentos em grupo.

Os atendimentos serão realizados mediante encaminhamento médico, com horário agendado, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Com o novo fluxo de marcação de consultas, os pacientes terão maior comodidade e evitarão longas esperas, como ocorria no antigo sistema por ordem de chegada.

Este novo núcleo faz parte de um conjunto de equipamentos da saúde mental em Búzios, que inclui o CAPS e a Clínica Beija-Flor, especializada no atendimento de crianças autistas. A criação deste espaço também traz alívio à Policlínica, liberando consultórios para outras especialidades e desafogando o fluxo de pacientes.

Segundo a coordenadora da Saúde Mental, Dayana Azevedo, “O novo Núcleo de Saúde Mental representa um grande avanço, oferecendo um espaço humanizado e adaptado às necessidades dos pacientes, com um atendimento semelhante ao oferecido na rede privada, sem a necessidade de chegar cedo para garantir atendimento.”

O secretário de Saúde, Leonidas Heringer, reforçou a importância desse novo equipamento: “Estamos comprometidos em proporcionar um atendimento integral e de qualidade à nossa população. Este novo núcleo vai ao encontro da crescente demanda por serviços de saúde mental, oferecendo acolhimento e tratamento especializado.”

A entrega do Núcleo de Saúde Mental está inserida na programação do Setembro Amarelo, uma campanha nacional voltada para a conscientização sobre a prevenção ao suicídio e a valorização da vida.