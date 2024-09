'Temos que banir essa política suja da nossa cidade, que só propaga fake news e publicações falsas', dispara Alexandre Martins, Prefeito de Búzios - Imagem de rede social

Publicado 18/09/2024 13:24

Búzios - O Prefeito de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins publicou um vídeo nas suas redes sociais condenando uma ação da 'oposição', que segundo o chefe do executivo buziano que é candidato à reeleição, espalhou na manhã desta quarta-feira (19) um jornal, entregando de casa em casa, com fake news e acusações mentirosas a seu respeito e ao seu governo.

'Fomos surpreendidos na manhã desta quarta com jornais sendo entregues nas casas e de porta em porta em Búzios nos difamando, com fake news e acusações mentirosas, feito pela oposição, a meu respeito e ao meu governo, em vez de apresentar propostas, debater a cidade e falar de realizações. Realmente não aguentamos mais essa política suja, de fake news', afirmou Alexandre Martins.



Segundo o Prefeito de Búzios e candidato à reeleição Alexandre Martins, o jornal tem o cnpj da oposição e nem podem negar.



'Temos que banir da nossa cidade esse tipo de política, com publicações falsas e acusações mentirosas', disparou Alexandre Martins.