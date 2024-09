Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, manda oposição trabalhar mais, apresentar propostas e dispara: ? Quase destruíram a cidade em 76 dias? - Divulgação

Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, manda oposição trabalhar mais, apresentar propostas e dispara: ? Quase destruíram a cidade em 76 dias?Divulgação

Publicado 17/09/2024 15:24

Búzios - O Prefeito de Búzios Alexandre Martins postou um vídeo em suas redes sociais em resposta a algumas acusações da oposição sobre a segurança pública do município.

No vídeo, Alexandre Martins do Republicanos, que é candidato à reeleição no balneário, fala de seus avanços na segurança pública de Búzios enquanto Prefeito, tal como a implantação do RAS e da Patrulha Maria da Penha, iluminação pública de Led na cidade e central de monitoramento com câmeras espalhadas pelo município, e afirma que com ele há trabalho para apresentar e não papo furado.

Alexandre Martins dispara ainda contra Leandro de Búzios e pergunta o que ele como Policial Militar está fazendo ou fez para resolver o problema que ele aponta e acusa, afirmando que eles fazem politicagem, ou política suja, em cima da dor das pessoas e das famílias.

Alexandre Martins ainda dispara:

‘ Vão trabalhar mais, apresentar propostas em vez de ficar só criticando quem faz e tem trabalho para mostrar. Aliás, vou mostrar para todos que vocês quase destruiram a cidade em 76 dias’, referindo-se ao período que Rafael Aguiar, candidato a Prefeito de Búzios pelo PL esteve no poder como Prefeito interino.