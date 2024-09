Búzios

Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, manda oposição trabalhar mais, apresentar propostas e dispara: ‘ Quase destruíram a cidade em 76 dias’

No vídeo, Alexandre Martins do Republicanos, que é candidato à reeleição no balneário, fala de seus avanços na segurança pública de Búzios enquanto Prefeito