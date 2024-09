Caminhada lotada de Alexandre Martins transforma Manguinhos em palco de Copa do Mundo - Divulgação

Caminhada lotada de Alexandre Martins transforma Manguinhos em palco de Copa do MundoDivulgação

Publicado 22/09/2024 18:40

Búzios - Neste sábado (21), mais de 4 mil pessoas tomaram as ruas de Manguinhos, em apoio ao candidato à reeleição, Alexandre Martins (Republicanos). A caminhada começou no Centro de Informações Turísticas (Antigo Pórtico) e seguiu até o Trevo do Ceceu, onde a avenida ficou completamente lotada pelos apoiadores do candidato que segue liderando as pesquisas.

Durante seu discurso, Alexandre Martins foi tomado pela emoção, mal conseguindo conter a voz diante do carinho e apoio da multidão. “Estamos fazendo uma campanha com propostas claras, focadas no trabalho já realizado e no que ainda queremos conquistar para Búzios. Não temos tempo para discurso de ódio e nem para fake news; nosso foco é continuar trabalhando para o bem da cidade,” declarou Alexandre emocionado.

A caminhada contou com a presença da Deputada Federal Rosângela Gomes que caminhou lado a lado com Alexandre e foi calorosamente recebida pela população. “Eu sou prova viva que Alexandre é incansavel! Vai a Brasília, bate em nosso gabinete e não para de insistir até conseguir emenda para Buzios continuar avançando. É um prefeito assim que a nossa cidade merece! Que olha com amor, com carinho e o mais importante respeitando os princípios de Deus.” afirmou a deputada.

Outro ponto alto do evento foi a participação da primeira mulher presidente da Câmara de Búzios, Maria Alice, que renovou o apoio ao prefeito e fez um discurso firme, ressaltando a importância da liderança feminina e o legado político da cidade.

Ao final da caminhada, o público ainda permanecia em clima de festa, sem pressa de ir embora, celebrando a campanha com grande entusiasmo.

Alexandre reafirmou seu compromisso com a cidade, destacando que sua campanha continua baseada no respeito e nas propostas para o município.