Festival da Sardinha e Frutos do Mar em Búzios bate recorde de público e vendas - Divulgação

Publicado 20/09/2024 16:18

Búzios - A 8ª edição do Festival da Sardinha e Frutos do Mar de Búzios, realizado no campo da Sociedade Esportiva de Búzios (SEB), foi um sucesso, superando recordes de público e vendas.

Segundo informações, cerca de 4.500 pratos foram vendidos, gerando um faturamento de mais de R$ 121.500,00 para a economia local.



O evento deste ano contou com 30 barracas, sendo 27 dedicadas a pratos de sardinha e frutos do mar, além de 3 com sobremesas variadas.

'Pratos como hambúrguer de sardinha e churrasco misto de frutos do mar foram destaque', informam.

A programação incluiu shows de bandas locais e atrações como a banda Maneva, além de espaço para artesãos e atividades infantis. O festival contou com o apoio da Prefeitura de Búzios.