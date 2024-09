'MPBúzios' cresce e agora serão quatro dias com Ana Vilela, Gabriel o pensador, Paulo Miklos e Vitor Kley - Divulgação

'MPBúzios' cresce e agora serão quatro dias com Ana Vilela, Gabriel o pensador, Paulo Miklos e Vitor KleyDivulgação

Publicado 22/09/2024 18:40

Búzios - Um dos eventos mas aguardados de Búzios, o balneário mais charmoso do Brasil, o 'MPBúzios' cresceu e agora serão quatro dias de festa com artistas consagrados da MPB nacionalmente.

O 'MPBúzios', que é gratuito, será realizado dos dias 10 a 13 de outubro na Praça da Ferradura.

'Mais música, mais diversão, mais Búzios, mais artistas e expoentes da música popular brasileira e mais gente bonita. A edição de 2024, além de mais um dia, atendendo a pedidos, terá sorteios exclusivos, brindes e o apoio a novos nomes e talentos da MPB', afirmam os organizadores deste evento de sucesso que é presença garantida no calendário de eventos de Búzios.

Da 10 de outubro será o dia da cantora Ana Vilela, seguida pelo Paulo Miklos no dia 11, Saldoce no dia 12 e o cantor colecionador de sucessos musicais no Brasil Vitor Kley e dia 13 será o dia do Gabriel Pensador.

Muita expectativa para essa, que promete ser a maior e a melhor edição do MPBúzios.