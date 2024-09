Operação conjunta da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Eleitoral (MPE) teve alvos na Câmara Municipal e na casa de coordenador - Reprodução

Publicado 25/09/2024 12:42

Em reta final de campanha, a Região dos Lagos está um alvoroço só. Em Búzios, a quarta-feira (25) já amanheceu pegando fogo. É que o coordenador de comunicação da campanha de Rafael Aguiar (PL), candidato a prefeito, foi detido numa operação conjunta da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Eleitoral (MPE). O motivo seria ele ter se utilizado da estrutura da Câmara Municipal para criar páginas, como a “Calabreso Buziano”, responsáveis pela disseminação de desinformação e ataques direcionados aos adversários políticos de Rafael.



A operação foi deflagrada após diversas denúncias que geraram suspeitas sobre a origem dos ataques. A partir da quebra de sigilo e da análise dos dados, a PF rastreou o IP das postagens, que estava vinculado à sede do legislativo municipal.

Investigações apontam que coordenador de comunicação teria utilizado a estrutura da Câmara Municipal para criar páginas como a "Calabreso Buziano", responsáveis pela disseminação de desinformação e ataques Reprodução/ Redes sociais

O coordenador, que também era funcionário da instituição, foi identificado como o operador dos perfis utilizados para propagar as fake news. As investigações seguem em andamento para determinar a extensão do esquema e possíveis outros envolvidos.Em nota, o Ministério Público Eleitoral (MPE), por meio da 172ª Promotoria Eleitoral, afirmou que, em razão do sigilo das investigações, não serão fornecidas outras informações.