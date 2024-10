Prefeita Magdala (PV), vice Léo Mendes (MDB) e o ex-prefeito Marquinho Mendes (MDB) - Ascom

Prefeita Magdala (PV), vice Léo Mendes (MDB) e o ex-prefeito Marquinho Mendes (MDB) Ascom

Publicado 03/10/2024 19:03

Cabo Frio - Na noite desta quarta-feira (2), a “Coligação do Bem” parou o Jardim Esperança, com um grande comício. Mais de 10 mil pessoas, segundo estimou a organização do evento, se reuniram na Rua Davi Garcia, em apoio à reeleição da prefeita Magdala (PV) e do vice Léo Mendes (MDB).



O comício contou também com a presença do ex-prefeito Marquinho Mendes (MDB) e dos candidatos a vereador pela coligação, composta pela federação Brasil da Esperança (PV, PT, PCdoB) e partidos aliados como Avante, PRTB, PSB, PDT e MDB.



Com muita emoção, a prefeita falou sobre a trajetória até agora.



“É muita luta e trabalho todos os dias. Deste lado tem uma mãe, ex-ambulante, professora e empresária tentando quebrar paradigmas. Uma mulher que está lutando junto com o povo para transformar essa cidade. Tive muito pouco tempo, um ano apenas e já entreguei muito, mesmo com a oposição dizendo que não, fechando portas e atacando. Mesmo assim, avançamos. Peço a vocês um voto de confiança, para que continuemos o nosso trabalho”, afirmou a prefeita.



O candidato a vice-prefeito, Léo Mendes, destacou a importância do apoio da população.



“Pra mim a verdadeira pesquisa é essa, o povo nas ruas, apoiando a reeleição da nossa prefeita. Estamos percorrendo os bairros de Cabo Frio e Tamoios e o carinho e apoio da população é gigante. Ainda tem muitas pessoas indecisas e vamos chegar ao coração de cada uma, para que no domingo (6), vote no 43”, afirma Léo Mendes.

Comício de Magdala e Léo Mendes reúne multidão Ascom

