Da esquerda para a direita: candidatos Serginho, Magdala Furtado e Rafael PeçanhaReprodução

Publicado 02/10/2024 18:38

Faltando apenas quatro dias para as eleições, a pesquisa de intenção de votos divulgada nesta terça-feira (1º) segue dando o que falar. O levantamento do instituto Paraná Pesquisas (RJ-04791/2024) mostra que o candidato a prefeito Serginho (PL) segue isolado na liderança com 61,3% na estimulada, e está 39 pontos a frente do segundo lugar. A atual prefeita, Magdala Furtado (PV), que tenta a reeleição, vem na sequência, com 22,3%. Em 3º lugar, aparece Rafael Peçanha (REDE), com 4,1%. Já Vinícius Seguraço (UP) teve 1% e, por último, Fernando Luiz Cardoso (NOVO), com 0,8%.

O resultado mostra que num intervalo aproximado de 1 mês com relação à última sondagem da Paraná Pesquisas, divulgada em 27 de agosto, Serginho cresceu 1,7 ponto percentual com relação à vantagem sobre Magdala; a prefeita cresceu 5,1 pontos percentuais nesse período.

Mesmo com o crescimento entre uma pesquisa e outra, o grupo de Magdala segue afirmando que o levantamento é falso e não tem credibilidade. Assim como aconteceu nas outras abordagens, eles estão tentando desqualificar o resultado, porém não apresentam, nem publicam ou registram uma pesquisa própria.



Já na espontânea, os dados mostram que Serginho cresceu 7,3 pontos percentuais entre uma pesquisa e outra (da Paraná): dia 27 de agosto ele tinha 30,4% e agora, 37,7%. Magdala tinha 7,6% e agora, 12,4%; Rafael Peçanha subiu de 0,7% para 1,1%. Vinícius Seguraço e Fernando Luiz Cardoso, que não foram citados na espontânea anterior (da Paraná), apareceram com 0,4% e 0,1% respectivamente. A pesquisa também avaliou o índice de rejeição dos candidatos, perguntando em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Magdala Furtado continua liderando este quesito, com 49,6%, seguida por Serginho, com 18,6%, e Rafael, 13,8%. Fernando Luiz Cardoso teve 12,4% de rejeição e Vinícius Seguraço, 11,7%. Não souberam ou não quiseram responder, 10,7%; e 7,6% disseram que poderia votar em todos. Nesta pesquisa não houve avaliação do atual governo.





