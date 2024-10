Candidato a prefeito de Cabo Frio, Rafael Peçanha, repete gesto de José Bonifácio - Divulgação

Publicado 01/10/2024 15:21

O candidato a prefeito de Cabo Frio Rafael Peçanha 18 (REDE), iniciou o domingo (29) com corpo a corpo no bairro Jardim Esperança. Na sequência, foi a vez de repetir o gesto de contato direto com eleitores na orla da Praia do Forte, onde discursou para a população, imitando o gesto de José Bonifácio, ao subir num caixote para falar ao povo:



”Há muitos anos, um prefeito venceu a eleição nessa cidade subindo num caixote e falando ao povo pelas ruas. Campanha justa, simples, sem ostentação e olhando nos olhos do verdadeiro tesouro dessa cidade: o meu povo, o nosso povo. É lembrando o passado e lutando no presente que a gente vai construir o futuro desse município! A receptividade e o calor humano estão sendo incríveis! Obrigado Cabo Frio!”, disse Peçanha.



Nesta segunda (30), o candidato cumpriu agenda na Praça Porto Rocha com minicomício, seguido de corpo a corpo em frente ao Charitas e conversa com a população também na Praça Porto Rocha.



Confira a agenda da semana:





Terça, 1/10



10h18 Corpo a corpo no Bairro União (Cortiço) (ponto de encontro em frente à Escola João Bessa)



12h18 Minicomício em frente ao Comitê (Rua Rui Barbosa)



15h Sabatina na TV Litoral News



16h18 Corpo a corpo no bairro Itajuru (ponto de encontro em frente à Escola Domingos Gouveia)



17h18 Minicomício no terminal de ônibus do Convento



Quarta, 2/10



10h18 Corpo a Corpo na Avenida Julia Kubitschek (ponto de encontro em frente à Padaria Remmar)



11h18 Minicomício na Rodoviária





Quinta, 3/10



11h18 Corpo a corpo no centro (ponto de encontro Terminal de passeios de barco do Canal Itajuru)



15h18 Corpo a corpo no centro (ponto de encontro drogaria Raia da Avenida Teixeira e Souza)



16h18 Minicomício na Praça Porto Rocha



22h Debate na InterTV