Publicado 27/09/2024 16:22 | Atualizado 27/09/2024 16:23

Cabo Frio - O candidato a prefeito, Rafael Peçanha (REDE), realizou corpo a corpo na Vila Nova nesta quinta-feira (26), e se reuniu com a diretoria-geral do IFF-Cabo Frio, onde assinou uma carta-compromisso com o diretor Thales Bittencourt e o diretor de Ensino Vinícius Matheus Del Corso.



Durante a reunião, os diretores destacaram a dificuldade de acesso ao Instituto, que tem tido como consequência, a ociosidade dos cursos, em que a população tem deixado de se candidatar às vagas por não ter transporte público para a faculdade.



”Assumo o compromisso, de quando for eleito, agir junto à Salineira para que cumpra o contrato e resolva essa situação, que não é difícil. O que falta é vontade política. Inclusive, quando fui secretário de Ciência e Tecnologia, atuei junto a outros setores na implementação do ônibus universitário gratuito para os estudantes de Tamoios, bem como do Cartão Auxílio Universitário para estudantes de Institutos federais. Infelizmente, por falta de gestão do atual governo, essas importantes políticas públicas tiveram interrupção. Educação sempre foi e será minha prioridade”, disse Peçanha.



Na manhã desta sexta-feira (27), o candidato teve algumas reuniões internas de campanha, às 18h tem encontro marcado com os internautas na Live “Sextou com Rafa”, às 19h30 corpo a corpo no Shopping do Peró e às 20h30 na Praia do Siqueira.



Confira a agenda do fim de semana:



Sábado (28):



15h – Carreata em Tamoios



Domingo (29):



9h18 – Corpo a corpo no Jardim Esperança (ponto de encontro em frente ao Hospital Otime Cardoso dos Santos)



12h18 – Corpo a corpo na orla da Praia do Forte (ponto de encontro em frente aos quiosques)



14h18 – Visita a eleitores no bairro Portinho

