Da esquerda para a direita: Prefeito Vantoil Martins, Marlene Mattos e Júlio Alves - Renata Cristiane

Publicado 25/09/2024 18:44 | Atualizado 25/09/2024 19:46

Iguaba Grande se prepara para receber um dos maiores empreendimentos turísticos da Região dos Lagos: a “Ilha dos Dinossauros”, um parque temático que será construído próximo à laguna de Araruama. O projeto, que também inclui um resort, tem previsão de inauguração para antes de julho de 2025, prometendo movimentar o turismo, gerar empregos e estimular o comércio local.



Em entrevista exclusiva, o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), e os empresários Júlio Alves e Marlene Mattos anunciaram os detalhes da nova atração. Segundo o prefeito, a escolha de Iguaba Grande se deu pela localização estratégica, por ser uma cidade que está crescendo e com segurança. O prefeito também atribui a escolha à lei municipal 1.468 de 2023, que dá incentivos para atrair empresas e gerar empregos.

“Sabia que nossa lei seria importante e a gente já começa a colher frutos. Será um divisor de águas”, destacou ele, acrescentando que o empreendimento será crucial no fomento ao turismo, setor imobiliário e comércio em geral. Ele ainda destacou que o empreendimento será crucial para o desenvolvimento do turismo, do setor imobiliário e do comércio local. “Vamos colocar Iguaba no século 21 e em condições de competitividade no Estado”, completou.

O parque temático contará com cerca de 70 a 80 réplicas de dinossauros, que serão escolhidas pelas crianças da rede municipal de ensino. Além disso, a “Ilha dos Dinossauros” terá uma atração especial: um tanque do Megalodonte, um tubarão pré-histórico, tornando o parque uma parada obrigatória para turistas. “Escolhemos uma área muito legal. A nossa ideia é fazer um grande parque, uma coisa bem temática”, disse o empresário Júlio Alves. Marlene Mattos (ex-empresária da Xuxa), que esteve em Iguaba há cerca de dois meses em busca pelo local ideal, complementou: “Era um sonho dele, e eu achei essa área muito linda. Vai ser o único parque de dinossauros com um tanque do Megalodonte”, acrescentou.



Além do parque, o resort também será inaugurado em 2025, com bangalôs integrados à natureza, e os empresários garantiram que nenhuma árvore será removida durante a construção. O próximo passo do projeto será a ida da dupla para a China, onde serão encomendadas algumas das réplicas dos dinossauros, que devem levar de levar de seis a oito meses para ficarem prontas e chegarem a Iguaba.