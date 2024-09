Prefeita e candidata à reeleição, Magdala Furtado, (à esquerda) e candidato a prefeito, Rafael Peçanha (à esquerda) - Reprodução

Publicado 25/09/2024 19:43 | Atualizado 25/09/2024 20:07

Esta terça-feira (24) não foi um dia fácil para a prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV), candidata à reeleição. Para começar, um dos adversários, o candidato Rafael Peçanha (REDE) foi pra rede social e disparou sobre um “escândalo da moeda social Itajuru”. Segundo Rafael, Magdala mentiu ao dizer que ampliou o benefício de 3.000 para 4.600 pessoas. “O próprio instituto @edinheirobrasil, responsável pelas transações bancárias do programa, afirma em nota oficial que ela não expandiu coisa nenhuma, mantendo-se os 3.000 beneficiários desde o governo José Bonifácio”. No vídeo (veja abaixo), Rafael afirma que a culpa não é só de Magdala, mas da Câmara também, onde “a maioria dos vereadores está do lado de Serginho (PL) (…) Um não faz e o outro não fiscaliza”, disse o candidato. No início da noite, inclusive, recebemos informação de que a Prefeitura fará contratação de novo banco pra pagar a moeda Itajuru com dispensa de licitação no valor de R$ 469 mil. No entanto, não teria havido, sequer, notificação ao e-dinheiro, responsável por efetuar os pagamentos da moeda até junho de 2026. A própria empresa informou isso em sua rede social e acrescentou que há dois anos não recebe da prefeitura cabo-friense. Para além disso, tem muita reclamação de beneficiário que não recebe o dinheiro dentro do mês, como acontecia na época do governo José Bonifácio. Confira o vídeo abaixo: