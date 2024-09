Alexandre Martins (Republicanos), Rafael Aguiar (PL) e Gladys Nunes (PSD) - Reprodução/Rede social

Alexandre Martins (Republicanos), Rafael Aguiar (PL) e Gladys Nunes (PSD) Reprodução/Rede social

Publicado 27/09/2024 11:20 | Atualizado 27/09/2024 11:51

Búzios - Candidato à reeleição pelo Republicanos, Alexandre Martins lidera com 60% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa realizada pela Ágora Pesquisa, divulgada na sexta-feira (27), sob o registro no TRE com o número RJ-07109/2024. O levantamento confirma o favoritismo apontado pela GERP (registro TSE RJ-01717/2024), no dia 16/09, quando também 400 pessoas foram entrevistadas.



O segundo colocado, Rafael Aguiar (PL) está com 22%, e a terceira, Gladys Nunes (PSD), 4%. A vantagem de Alexandre Martins para o segundo colocado é de 38%.



Realizada nos dias 20 e 21 de setembro, a pesquisa entrevistou 400 pessoas. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4,87%.



A pesquisa também perguntou sobre o governo de Alexandre Martins e 63% dos entrevistados disseram aprovar o seu mandato.

A sondagem reforça a pesquisa GERP que foi divulgada no início da semana, revelando números muito semelhantes.



Confira os dados:



Intenção de votos / Espontânea



. Alexandre Martins 54%

. Rafael Aguiar 18%

. Gladys Nunes 1%

. Leandro 1%

. Não souberam ou não responderam 26%



Intenção de votos / Estimulada



. Alexandre Martins 60%

. Rafael Aguiar 22%

. Gladys Nunes 4%

. Branco ou nulo 6%

. NS/ Indecisos 6%

. NR 2%



Rejeição



. Gladys 31%

. Rafael Aguiar 28%

. Alexandre Martins 13%

. NS/NR 28%



Avaliação do governo Alexandre Martins



. Aprovam 63%

. Desaprovam 24%

. NS/NR 13%