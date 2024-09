Candidato a prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa - Divulgação

Publicado 30/09/2024 17:29

O candidato a prefeito de Iguaba Grande, Fabinho (Cidadania), reuniu um grande número de apoiadores no bairro Vila Nova na noite de sexta-feira (27) em mais um comício durante a sua campanha.

Com a presença do atual prefeito, Vantoil Martins (Cidadania), de vice-prefeito, Marciley Lessa, e mais de 30 candidatos ao cargo de vereador em sua chapa, Fabinho mobilizou a população para ouvir suas propostas para o bairro, mesmo com a mudança de tempo, que trouxe uma leve chuva durante o início do evento.

Fabinho destacou sua proposta de criação do anel viário que unirá toda a cidade e a importância de dar continuidade às realizações do atual governo, do qual fez parte e que detém mais de 90% de aprovação na cidade.