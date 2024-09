Governador Cláudio Castro, candidato a prefeito, Serginho, e candidato a vice, Miguel Alencar - Divulgação

Publicado 30/09/2024 14:48

Foi realizada nesta sexta-feira (27), na Praia do Forte, em Cabo Frio, a caminhada em apoio ao candidato a prefeito de Cabo Frio pelo Partido Liberal (PL), Dr. Serginho. A organização acredita ter cravado o evento na história da política da cidade, com estimativa da participação de 20 mil pessoas.



A caminhada contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que veio reafirmar seu apoio à candidatura de Serginho.



Quem abriu as falas no evento foi Aline Azevedo, esposa de Serginho, que emocionou o público com suas palavras de gratidão e esperança. “Ver essa multidão reunida aqui hoje me enche de alegria e confiança. Sabemos que estamos no caminho certo, e cada um de vocês é fundamental para essa caminhada rumo a uma Cabo Frio melhor”, declarou Aline.

Em seguida, o vice Miguel Alencar (União) ressaltou a importância da união e do compromisso da equipe para transformar a cidade. “Juntos, com muito trabalho e dedicação, vamos devolver a Cabo Frio o brilho que ela merece. Nossa missão é fazer com que a cidade prospere e que todos tenham orgulho de viver aqui”, disse Miguel.



Dr. Serginho, ovacionado pelo público, fez dois momentos de fala durante o evento. No primeiro, ele destacou a importância da participação popular. “Esse mar de gente aqui hoje é a prova de que Cabo Frio quer mudança! Vocês estão fazendo história junto comigo, e juntos vamos transformar essa cidade”, afirmou.

Na segunda parte de sua fala, Serginho reforçou seu compromisso com as políticas públicas. “Meu compromisso é com cada cidadão de Cabo Frio. Vamos trazer uma gestão eficiente, honesta e voltada para as pessoas. Acredito no potencial da nossa cidade e, com o apoio de todos, faremos de Cabo Frio a melhor cidade do Brasil pra se viver”, concluiu sob aplausos.



O governador Cláudio Castro também fez questão de subir ao palco e endossar a candidatura de Serginho. “É com muita satisfação que vejo essa força aqui em Cabo Frio. Serginho é um homem de trabalho, de compromisso, e tenho certeza de que, com ele à frente, essa cidade viverá uma nova era de desenvolvimento e prosperidade”, declarou o governador, reforçando o apoio do governo estadual.

Para os organizadores do evento, a caminhada na Praia do Forte foi um verdadeiro sucesso. Eles consideram o evento “um novo momento na campanha de Dr. Serginho rumo à prefeitura de Cabo Frio”. “Com um público recorde e o apoio de importantes lideranças políticas, Serginho consolida sua posição de liderança e caminha a passos firmes rumo à vitória nas urnas”, declara.