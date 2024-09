Marcelo Magno (PL) é candidato à reeleição, juntamente com seu vice, Diego Silveira (MDB); Andinho Brito (União), é ex-prefeito e teve registro de candidatura indeferido - Reprodução/Redes sociais

Publicado 30/09/2024 17:21 | Atualizado 30/09/2024 17:22

Arraial do Cabo - A executiva do partido Republicanos de Arraial do Cabo deu entrada na justiça eleitoral de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) contra a coligação "A Força do Trabalho" (PL - MDB - PSD - PODE - federação PSDB/ Cidadania) da qual integra o prefeito Marcelo Magno (PL), candidato à reeleição, e seu vice, Diego Silveira (MDB). O pedido é para que o programa "Gira Renda Cabista" seja suspenso de forma temporária e que o chefe do executivo seja afastado do cargo.

Conforme consta no documento a que a reportagem teve acesso, a AIJE pede o afastamento de Marcelo Magno do cargo de prefeito "por ter comandado todo o esquema de auto beneficiamento eleitoral com o uso irresponsável e indevido da máquina administrativa com a aplicação ilegal de verbas públicas do programa gira renda cabista para beneficiamento próprio com a finalidade eleitoral"; "suspensão da campanha eleitoral dos candidatos da coligação "A Força do Trabalho" ante os manifestos casos de abuso de poder econômico"; e "suspensão temporária do programa gira renda cabista".

O Republicanos faz parte da coligação "Todos por Arraial" (PDT / União / PP / Avante / Solidariedade / REP), cujo candidato majoritário é Andinho Brito (União). O documento foi protocolado na última quinta-feira (26), com justificativa de suposta utilização do programa Gira Renda Cabista como moeda de troca para "benefício eleitoral dos representados e de candidatos a vereador".

Andinho, a propósito, teve o registro de candidatura indeferido, por rejeição de contas, mas recorre na justiça. Com o registro negado, os votos que ele receber nas urnas não serão computados.

Na petição, os autores afirmam que Marcelo beneficiaria mais de 100 agentes públicos, o que estaria em desacordo com o objetivo do programa, que atualmente beneficia cerca de 1.500 famílias em vulnerabilidade social, com R$ 250,00 por mês. A verba é destinada àqueles selecionados pelo CadÚnico, do governo federal. Pelo programa, são movimentados cerca de R$ 375 mil mensais em mais de 30 comércios cadastrados no município a receberem pagamentos através do Gira Renda.

A reportagem entrou em contato com a defesa da coligação "A Força do Trabalho". Até o fechamento desta matéria, eles ainda não haviam sido citados com relação à AIJE.