A locomotiva está instalada na Praça da Estação, possui três vagões que funcionam como food trucks e tem o acabamento de sua estrutura no estilo arquitetônico industrial inglês - Ascom

A locomotiva está instalada na Praça da Estação, possui três vagões que funcionam como food trucks e tem o acabamento de sua estrutura no estilo arquitetônico industrial inglêsAscom

Publicado 01/10/2024 17:07

Prefeito Vantoil Martins e deputado federal Luís Lima (PL) Ascom

A prefeitura de Iguaba Grande inaugurou, nesta segunda-feira (30), o Espaço Gastronômico da Maria Fumaça, que resgata um símbolo de extrema importância para o desenvolvimento do município e de toda região costeira, de Niterói ao Norte Fluminense. O evento teve a participação do prefeito Vantoil Martins (CID), do secretário municipal de Turismo, José Ricardo, e demais autoridades do executivo, legislativo e servidores. Quem também esteve presente foi o deputado federal Luiz Lima (PL).Maria dos Reis Ramalho, ilustre moradora de Iguaba Grande, pioneira no trabalho no ramo da beleza e conhecida pela sua proximidade com a comunidade iguabense, foi a escolhida para emprestar o nome ao espaço, justamente pelo valor que dava aos festejos populares e ao bairro Estação, onde sempre morou.A locomotiva está instalada na Praça da Estação, possui três vagões que funcionam como food trucks e tem o acabamento de sua estrutura no estilo arquitetônico industrial inglês. O espaço conta com quase 600m2 e se incorpora aos demais eventos realizados na praça, de forma a criar mais uma área destinada às famílias do município.De acordo com Vantoil Martins, "resgatar a nossa história significa manter no sentimento dos moradores de Iguaba, o sentimento de pertencimento a uma sociedade que vem, ao longo dos anos, buscando o desenvolvimento que hoje vemos ocorrer no município".