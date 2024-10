Candidato a prefeito, Rafael Peçanha, faz corpo a corpo - Divulgação

Candidato a prefeito, Rafael Peçanha, faz corpo a corpo Divulgação

Publicado 02/10/2024 13:46

Com agenda cheia nesta terça-feira (1), o candidato a prefeito de Cabo Frio, Rafael Peçanha (REDE), começou o dia com corpo a corpo no bairro União (Cortiço), apresentando propostas e ouvindo os moradores.

Às 15h o candidato participou da Sabatina em TV local e em seguida, realizou corpo a corpo no bairro Itajuru, onde finalizou com minicomício nos pontos de ônibus.



“Há anos que a população de Cabo Frio vem sofrendo com o transporte público, com tarifas altas, com falta de linhas nos bairros periféricos e principalmente em Tamoios. Precisamos resolver essa situação! Podemos trazer para a nossa cidade, o ônibus com Tarifa Zero, a exemplo de outros municípios. Sabemos que não será simples, mas é possível de ser feito, dinheiro tem! Sou professor no distrito de Tamoios e conheço a realidade da população. Se eleito, vou implantar inicialmente a tarifa zero para algumas linhas, começando com Santo Antônio porque os tamoienses, por anos abandonados, precisam ter acesso ao centro da cidade, chega de desigualdade. Tamoios é Cabo Frio e Cabo Frio é Tamoios!”, discursou, Peçanha.



Na manhã desta quarta-feira (2), Rafael fez corpo a corpo na Avenida Júlia Kubitscheck, finalizando com minicomício na rodoviária Alexis Novellino, e às 14:18h, faz corpo a corpo na Rua Raul Veiga.