Prefeita e candidata à reeleição, Magdala Furtado, durante sabatinaReprodução

Publicado 02/10/2024 12:57

Nesta terça-feira (1º) teve sabatina dos candidatos à prefeitura de Cabo Frio em uma emissora de tv local e tudo corria de maneira bem monótona até que a prefeita, e candidata à reeleição, de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV), preparou o meme. Durante a parte que lhe coube, soltou que nesse um ano de mandato jogou 2 milhões de toneladas de asfalto nas ruas da cidade. Ela não estudou os números reais da sua gestão ou mentiu deliberadamente?

Porque, para se ter ideia, as vendas de asfalto da Petrobras atingiram recorde ano passado, quando foram comercializadas 2,5 milhões de toneladas do produto, a maior quantidade desde 2014. Ou seja, Petrobras vendeu asfalto só pra Cabo Frio, praticamente, né? Ainda no sentido técnico da questão, esses 2 milhões de toneladas dariam para cobrir 5 mil km de ruas, quase a distância entre Cabo Frio e Oiapoque (AP), no extremo norte do país.

E olha que o apresentador ainda ficou impressionado e perguntou se ela tinha certeza desse número; ela reafirmou, dizendo que foi a própria empresa fornecedora quem repassou esse levantamento. Mas aí a situação é ainda pior, porque se ela entendeu bem os números que foram passados, sinal que Cabo Frio está pagando muito por nada.

No entanto, no fim do expediente, o secretário de Obras, Luciano Silveira, entrou em contato pra dizer que Magdala errou ao dizer o volume de massa asfáltica. Na verdade, foram 2 mil toneladas e não 2 milhões. Então tá.