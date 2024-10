Miguel Alencar, Serginho e Milton Alencar durante evento de campanha - Reprodução

Publicado 03/10/2024 13:15

Em Cabo Frio, o antigo espaço da Lagoinha, em São Cristóvão, ficou lotado no evento de campanha do candidato a vereador Milton Alencar Jr. (PODE), na noite de terça-feira (1º). A organização calculou mais de 2 mil pessoas presentes. Entre elas, o candidato a prefeito Serginho (PL) e o vice, Miguel Alencar (União), filho de Milton. Além de elogiar Milton e pedir votos, Serginho também aproveitou seu espaço de fala para falar sobre Miguel. Disse que, se eleito, o vice-prefeito vai trabalhar muito e que “vai mandar pra cacete”. “Passei a campanha toda sem falar palavrão, me empolguei”, disse Serginho. Confira no vídeo:

“O VOVÔ TÁ ON”



No evento, Milton Alencar Jr (PODE) era pura empolgação e disse que a quantidade de pessoas presentes mostrou que ele ainda tem força. Realmente o nome de Milton tem sido bastante comentado. O ex-secretário de Cultura de Cabo Frio conversou com a coluna e disse que está muito feliz e explicou o porquê da expressão “o vovô tá on”, frase que as pessoas usam pra se referir a ele quando passa na rua. “Essa campanha me deu vida”, confessou. Confira abaixo as entrevistas com Milton, Miguel e Serginho.