Prefeito e candidato a reeleição, Fábio do Pastel, o vice, Júlio Queiroz, prefeito de Iguaba, Vantoil Martins e deputado estadual, Pedro Ricardo - Cleydson Alan

Prefeito e candidato a reeleição, Fábio do Pastel, o vice, Júlio Queiroz, prefeito de Iguaba, Vantoil Martins e deputado estadual, Pedro Ricardo Cleydson Alan

Publicado 03/10/2024 12:00

Na noite desta quarta-feira (2), a quatro dias das eleições, o prefeito Fábio do Pastel (PL), junto de seu vice, Júlio Queiroz (União), faz um comício, na Praça da Matriz, em São Pedro da Aldeia. A expectativa era grande por conta da presença do governador Cláudio Castro (PL), que não pode comparecer por conta de agenda. Castro também iria a Búzios, mas teve que cancelar.

Quem também esteve por lá foi o deputado estadual Pedro Ricardo (PP). O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), prestigiou o evento e também discursou, assim como o advogado Carlos Magno, que conhece Pastel desde antes do prefeito se tornar empresário. O local do evento estava lotado.

Para além do comício, Pastel segue com a agenda intensa, se dividindo entre o expediente da Prefeitura e as reuniões. Até domingo (6), haja coração, sai pesquisa de intenção de voto. É aguardar para ver. Confira outros registros abaixo: