Da esquerda para a direita: Dr. Serginho, Magdala Furtado e Rafael Peçanha - Reprodução

Publicado 03/10/2024 18:35

Na noite desta quinta-feira (3), a cidade de Cabo Frio vai parar para acompanhar debate entre os candidatos à Prefeitura na TV. O programa, promovido e transmitido pela InterTV, tem início às 22h, depois da novela "Mania de Você". A mediação será feita pelo jornalista André Trigueiro.

Foram convidados os seguintes candidatos: DR Serginho (PL), Magdala Furtado (PV) e Rafael Peçanha (Rede). Todos confirmaram presença. Segundo a última pesquisa do instituto Paraná Pesquisas (RJ-04791/2024), Serginho (PL) segue isolado na liderança com 61,3% na estimulada e está 39 pontos à frente do segundo lugar. A atual prefeita, Magdala Furtado (PV), que tenta a reeleição, vem na sequência, com 22,3%. Em 3º lugar, aparece Rafael Peçanha (REDE).

Seguindo a lei eleitoral, participam do debate os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, e sem impedimento na Justiça, seja eleitoral ou comum.