À esquerda, montagem de pesquisa fake em Búzios, à direita, modelo usado no site Designi - Reprodução

Publicado 04/10/2024 17:37

Está circulando nas redes sociais, especialmente em grupos de Whatsapp de Armação dos Búzios, uma publicação mostrando uma pesquisa que coloca o candidato do PL, Rafael Aguiar, com 44,3%, na frente do concorrente, o prefeito Alexandre Martins (REP), que estaria com 42,7.

Nossa redação pesquisou no site do Tribunal Superior Eleitoral e essa pesquisa não existe, tanto é que não tem link com o documento completo, não tem numeração, não tem registro, e também não existe outra pesquisa registrada no site, que não seja essa que foi publicada nesta manhã de sexta-feira (4), feita pela Mappa Geopolítico, onde aponta Alexandre Martins reeleito com 78,6% dos votos válidos, na frente de Rafael Aguiar, com 17,8%.

Outra curiosidade é que na publicação em questão, tem o nome de outro candidato, um tal de Cleiton Rocha, do PT, que ninguém nunca nem ouviu falar. Demos mais uma pesquisada e descobrimos o motivo. A arte original trata de um modelo desses sites de design, onde você paga para refazer a montagem com seus dados. Ou seja, essa pesquisa é tão fictícia quando o Cleiton Rocha. Não se deram o trabalho nem de tirar o selo dele. Isso serve de alerta ao eleitor e internauta buziano. Até domingo muita fake news vai rolar.