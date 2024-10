Alexandre Martins segue firme na liderança em Búzios - Divulgação

Alexandre Martins segue firme na liderança em BúziosDivulgação

Publicado 04/10/2024 12:48

Búzios - Na reta final da campanha eleitoral, a pesquisa da Mappa Geopolítico aponta o prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (Republicanos), reeleito com 78,6% dos votos válidos. O segundo colocado, Rafael Aguiar (PL), tem 17,8%, seguido por Gladys Nunes (PSD), com 3,4%. Os votos válidos já desconsideram brancos e nulos.

Já nas intenções de votos, Alexandre Martins lidera com 69,2%, Rafael Aguiar aparece com 15,7% e Gladys Nunes, com 3%. Brancos e nulos somam 5,3%; e 6,8% não souberam responder. Alexandre Martins cresceu significativamente se comparado à pesquisa da Ágora, divulgada em 23/09, quando o candidato aparecia com 60%. A mesma pesquisa indicou que 63% dos entrevistados aprovam os trabalhos de Alexandre Martins frente à Prefeitura de Búzios.



A pesquisa da Mappa Geopolítico, registrada no TSE sob o número RJ-04777/2024, entrevistou 400 pessoas entre 16 e 70 anos, nos dias 25 e 26/09. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 4,9%.

“Nossa campanha se transformou num grande evento. Por onde a onda amarela passa, ela leva paz, alegria, respeito e propostas para os próximos quatro anos. A população reconhece uma campanha séria e limpa. Ela sabe o quanto Búzios avançou com a nossa gestão e o quanto ainda vai avançar”, justificou Alexandre Martins, a sua liderança nas pesquisas.



Confira a evolução de Alexandre Martins:



ÁGORA PESQUISA RJ-05785/2024

Divulgada em 15/08

Alexandre Martins – 57%

Rafael Aguiar – 22%

Gladys Nunes – 4%



GERP RJ-08274/2024

Divulgada em 28/08

Alexandre Martins - 56%

Rafael Aguiar - 22%

Gladys Nunes – 3%



GERP RJ-01717/2024

Divulgada em 23/09

Alexandre Martins – 60%

Rafael Aguiar – 18%

Gladys Nunes – 7%



ÁGORA PESQUISA RJ-07109/2024

Divulgada em 23/09

Alexandre Martins – 60%

Rafael Aguiar – 22%

Gladys Nunes – 4%



MAPPA GEOPOLITICO RJ-04777/2024

Divulgada em 01/10

Alexandre Martins – 69,2%

Rafael Aguiar – 15,7%

Gladys Nunes – 3%