Rafael Peçanha (REDE) realizou corpo a corpo - Ascom

Rafael Peçanha (REDE) realizou corpo a corpoAscom

Publicado 03/10/2024 19:10

Cabo Frio - O candidato a prefeito, Rafael Peçanha (REDE) realizou corpo a corpo na Avenida Júlia Kubitscheck nesta quarta-feira (2), acompanhado da sua vice, Leila Tomazinho, candidatas e candidatos a vereadores e apoiadores.



Ao final da caminhada, Peçanha discursou na rodoviária Alexis Novellino e deu destaque à campanha orgânica que tem feito e chamou a atenção para as das demais candidaturas:



“Hoje, nós estamos vivendo uma campanha eleitoral contra duas grandes máquinas: A máquina do governo municipal e a máquina do governo estadual. Tem duas candidaturas aí gastando muito dinheiro! A dúvida é, de onde está vindo esse dinheiro e pra onde ele vai, principalmente a partir de janeiro de 2025?!”, alertou, Rafael.



Nesta quinta-feira (3), ele fez corpo a corpo no centro, com saída do Terminal de passeio de barcos do canal Itajuru.



Nesta noite, ele tem um encontro marcado para assinar carta-compromisso com o Movimento de Mulheres Olga Benário na Casa de Referência Inês Etiene.



E às 22h, após a novela “Mania de Você”, Rafael Peçanha participará do debate entre os prefeitáveis na InterTV.

Rafael Peçanha (REDE) e sua vice, Leila Tomazinho Ascom

Rafael Peçanha (REDE) realizou corpo a corpo Ascom

Rafael Peçanha (REDE) realizou corpo a corpo Ascom

Rafael Peçanha (REDE) realizou corpo a corpo Ascom