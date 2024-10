Prefeito Alexandre Martins consegue reeleição em Búzios - Reprodução

Prefeito Alexandre Martins consegue reeleição em BúziosReprodução

Publicado 06/10/2024 20:18

O prefeito Alexandre Martins (REP) foi reeleito prefeito de Armação dos Búzios, neste domingo (6).

Com 67,77%, no total de 17.517 votos, o candidato derrotou o Rafael Aguiar (PL), que ficou em segundo lugar com 28,88%, com 7.465 votos.

Gladys (PSD), ficou em terceiro lugar com 3,34%, totalizando 864 votos.

De 25.846 votos válidos, 2,64% dos eleitores votaram em branco. A eleição teve ainda 3,40% de votos nulos.

Nascido no Rio De Janeiro, Alexandre Martins tem 53 anos, e entrará no seu segundo mandato como prefeito de Búzios. Ele é casado, tem superior incompleto e antes, declarava ao TSE a ocupação de empresário.

O vice, é Leandro da Rasa (MDB). Juntos, eles fazem parte da coligação A Força Do Trabalho (PP / REPUBLICANOS / SOLIDARIEDADE / Federação PSDB CIDADANIA [PSDB/CIDADANIA])

Veja o resultado após o fim da apuração:

Alexandre Martins (REP) – 67,77%

Rafael Aguiar (PL) – 28,88%

Gladys Nunes (PSD) – 3,34%