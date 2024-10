Balliester Werneck foi o mais votado da cidade - Reprodução

Balliester Werneck foi o mais votado da cidadeReprodução

Publicado 07/10/2024 15:41

Neste domingo (6), moradores escolheram os novos representantes do Executivo e do Legislativo em todos os sete municípios da Região dos Lagos. Em Iguaba Grande, foram eleitos 11 vereadores, sendo Balliester Werneck o mais votado da cidade.

Com Fabinho Costa (CID), herdeiro político do do atual prefeito Vantoil Martins (CID), eleito com a maioria dos votos, os parlamentares escolhidos pela população foram Balliester Werneck (União), Alan Rodrigues (MDB), Marcelo Durão (CID), Allefe Martins (CID), Renatinho da Saúde, Roberto Antunes, Fabrício Torquato (MDB), Tikinho (PSD), Luciano Silva (União), Suely do Galpão (SDD) e Dudu de Natalino (REP).

Atualmente, o município conta com cerca de 30 mil eleitores aptos a votar, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para haver segundo turno, a cidade precisa ter mais de 200 mil eleitores.