Prefeito Marcelo Magno e vice, Diego Silveira (MDB) - Divulgação

Publicado 07/10/2024 15:06 | Atualizado 07/10/2024 15:06

O prefeito Marcelo Magno (PL) foi reeleito prefeito de Arraial do Cabo, neste domingo (6).

Com 75,85%, que somam 20.284 votos, o candidato derrotou o ex-prefeito Andinho Brito (União), que ficou com 22,94%, com 6.135 votos, que não foram válidos, já que ele concorreu mesmo indeferido pela justiça eleitoral.

Arlete do Mercado (Novo), ficou em segundo lugar com 1,22%, com 325 votos.

De 20.609 votos válidos, 1,58% dos eleitores votaram em branco. A eleição teve ainda 2,77%.

Marcelo Magno Felix dos Santos tem 51 anos, entrará no seu segundo mandato como prefeito de Arraial. Na eleição de 2020, ele foi eleito com 39,56% dos votos validos. Antes disso, ele era administrador de empresas. Magno é casado, tem um filho e nasceu em Arraial do Cabo. Começou a trabalhar aos 13 anos para ajudar na renda familiar, aos 18 começou a servir na Marinha.

O vice, é Diego Silveira (MDB). Juntos, eles fazem parte da coligação A Força Do Trabalho (MDB / PODE / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD / PL)

Veja o resultado após o fim da apuração:

