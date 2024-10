Candidato Rogério Simas foi o mais votado - Divulgação

Publicado 07/10/2024 15:32

Neste domingo (6), moradores escolheram os novos representantes do Executivo e do Legislativo em todos os sete municípios da Região dos Lagos. Em Arraial do Cabo, foram eleitos nove vereadores, sendo Rogério Simas (PSDB) o mais votado da cidade.

Com Marcelo Magno (PL) reeleito com a maioria dos votos, os parlamentares escolhidos pela população foram Rogério Simas (PSDB), Galego (PL), Ayron Freixo (PL), Rafa Rocha (CID), Professor Tayron (PL), Dieguinho (PL), Bruno Carrudo (PSD), Arthur Miranda (MDB) e Kalico (MDB).

O município contou, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 26.957 votos válidos.