Mislene de André teve 2.081 votosReprodução

Publicado 07/10/2024 15:17

Neste domingo (6), moradores escolheram os novos representantes do Executivo e do Legislativo em todos os sete municípios da Região dos Lagos. Em São Pedro da Aldeia, foram eleitos dez vereadores, sendo Mislene de André a mais votada.

Com Fábio do Pastel (PL) reeleito com a maioria dos votos, os parlamentares escolhidos pela população foram Mislene de André (PL), Pedro Abreu (REP), Vitinho de Zé Maia (MDB), Professor Jean Pierre (PP), Moisés Batista (SDD), Zezinho Martins (REP), Márcio Soares (PL), Paulo Santana (PP), Fernando Mistura (SDD) e Jackson Souza (PODE).

Atualmente, o município conta com cerca de 74 mil eleitores aptos a votar, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E teve um total de 53.162 votos válidos.