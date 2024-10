Fabinho Costa entre a esposa e o prefeito atual, Vantoil Martins - Ascom

Fabinho Costa entre a esposa e o prefeito atual, Vantoil Martins

Iguaba Grande - "FRUTO DE EXCELENTE GESTÃO"



O prefeito eleito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), detém o maior percentual de votação no estado do Rio de Janeiro: no domingo (6), alcançou 95,09%, totalizando 21.274 votos. O resultado é histórico na cidade, que teve 24.049 votos válidos, o que inclui 588 votos brancos (2,45%) e 1.089 votos nulos (4,53%). É certo que muitos candidatos eleitos no RJ ultrapassaram os 80%, mas acima de 90% foram apenas Fabinho e Marcelo Delaroli (PL), eleito em Itaboraí. Marcelo teve 93,79% dos votos válidos (116.813 votos). Fabinho, que é herdeiro político do prefeito, Vantoil Martins (CID), atribui o feito à gestão atual. "Esse resultado é fruto da excelente gestão do nosso prefeito Vantoil e com esses 95% dos votos válidos, nossa responsabilidade só aumenta. Essa expressiva votação mostra que estamos no caminho certo, nossa população pode ter a certeza de que não vamos parar por aqui", disse.

Fabinho Costa foi recebido pelo secretário de Estado da PM, coronel Menezes Rede social

REUNIÃO NA CAPITAL



Falando em Fabinho, para quem não sabe ele é policial militar e esteve na capital, nesta terça (8), onde se reuniu com o secretário de Estado da PM, coronel Menezes, que o recebeu no gabinete. O prefeito eleito de Iguaba aproveitou a ida ao Rio e se apresentar após a sua licença na PM para as eleições, e conversou com o coronel sobre melhorar a parceria da instituição com o município, além de trocarem ideias “para melhorar ainda mais a segurança na cidade”. O aumento no número de viaturas do PROEIS também está no radar.