Publicado 07/10/2024 16:10

Na noite deste domingo (6), após derrota da prefeita Magdala Furtado (PV) nas urnas, um faixa com os dizeres “tchau querida” foi estendida na Ponte Deputado Márcio Corrêa, em Cabo Fio.



Não há informações sobre a autoria da manifestação silenciosa, que ainda dizia “um beijo no seu coração”.



Magdala teve apenas 23,95%, com 29.188 votos na disputa com Serginho (PL), que fou eleito o prefeito da cidade com 69,19%, somando 84.317 votos. Rafael Peçanha (Rede) ficou em terceiro lugar, com 5,49%, que somaram 6.689 votos.