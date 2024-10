Thiago Pinheiro (MDB) foi o vereador mais votado em Araruama - Rede social

Publicado 09/10/2024 15:24 | Atualizado 09/10/2024 15:25

Araruama - No domingo (6), moradores escolheram os novos representantes do Executivo e do Legislativo em todos os sete municípios da Região dos Lagos. Em Araruama, foram eleitos 17 vereadores, sendo Thiago Pinheiro (MDB) o mais votado.



Com Daniela de Lívia (MDB) eleita prefeita com a maioria dos votos, os parlamentares escolhidos pela população foram Thiago Pinheiro (MDB), seguido de Roberta Barreto (MDB), Amigo Walmir (REP), Armando Polati (PRD), Thiago Moura (CID), Carlinhos de Deus (CID), Diego de Ciraldo (REP), Rodriguinho das Excursões (NOVO), Oliveira da Guarda (UNIÃO), Aridinho (PL), Anderson Moura (PL), Carlos Russo (PRD), Fabio da Ração (PDT), Julio Cesar Coutinho (MDB), Eloi Ramalho (SDD), Nelsinho do Som (REP) e Magno Dheco (MDB).



O município contou, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 82.554 votos válidos, o que inclui 2.213 votos brancos, 2,68% dos votos totais, e 3.804 votos nulos, 4,61%.

