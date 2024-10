Presidente da Câmara, Miguel Alencar, durante fala - Câmara Municipal

Presidente da Câmara, Miguel Alencar, durante fala Câmara Municipal

Publicado 11/10/2024 14:50

O presidente da Câmara Municipal e vice-prefeito eleito de Cabo Frio, Miguel Alencar (União), usou a tribuna, na sessão desta quinta-feira (10), para responder aos ataques do vereador Léo Mendes (DC) durante a campanha eleitoral – onde ele disputou como vice da prefeita Magdala Furtado (PV) -, contra a oposição – no caso Serginho (PL), prefeito eleito, e Miguel.

Miguel lembrou que “em nenhum momento a campanha de Serginho disse um “A” sequer contra os adversários. “Com todo respeito que a gente sempre criou, na política a gente constrói pontes, diálogo”, disse o presidente da Casa, que continuou: “Nesse momento tem que falar coisas boas das pessoas e não criticá-las, isso atinge a família, irmão. A gente sempre debateu isso aqui juntos (…) você tem que ter respeito com as pessoas que caminharam com você durante o trabalho na Câmara. Diminuir as pessoas não faz parte desse nosso diálogo, leva isso pra vida (…) Espero que você leve essas palavras da melhor forma possível e com isso, um possível posicionamento futuro”, acrescentou.





Léo Mendes, por sua vez, pediu um aparte para justificar, pedindo desculpas. "Falar inflamado, às vezes nervoso, às vezes pilhado, às vezes na pilha de querer ganhar e tal... O sangue mesmo, a gente é de carne e osso. Gente, eu sou um garoto de 35 anos, eu sou um jovem de 35 anos, então eu ainda tenho muito o que aprender, muito o que amadurecer... Reconheço, que eu poderia ter evitado algumas coisas, peço perdão a algumas pessoas que de repente com alguma fala, com algum discurso, eu possa ter magoado, eu possa ter atingido a família”, disse.



Miguel, por sua vez, não deu muita atenção. É aquilo, né? A gente colhe o que planta. Para além disso, Miguel parabenizou os vereadores que se reelegeram e lamentou o fato das duas vereadoras da Casa, Alexandra Codeço (REP) e Carol Midori (PP) não terem conseguido renovar o mandato.