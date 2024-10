Grupo Vou Zuar - Reprodução/Rede social

Publicado 08/10/2024 18:45

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo recebe, entre sexta-feira (11) e domingo (13), a 3ª edição do Festival da Lagoa, no distrito de Figueira. O evento conta com atrações musicais, gastronomia típica da região e cultura.



O Festival acontece, durante os três dias, na Rua dos Pescadores a partir das 20h com shows de artistas locais. A entrada é gratuita.



Confira abaixo a programação:



Sexta-feira (11):



20h – Abertura com artistas locais



21h – Vou Zuar



Sábado (12):



20h – Abertura com artistas locais



22h – Leandro Sapucahy



Domingo (13):



20h – Abertura com artistas locais



22h – Bia Socek

Divulgação Reprodução/Rede social