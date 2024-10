Alexandro Nogueira, do Partido Novo - Reprodução/Rede social

Alexandro Nogueira, do Partido NovoReprodução/Rede social

Publicado 08/10/2024 13:36

Arraial do Cabo - As eleições municipais ocorreram neste domingo (6) e, em Arraial do Cabo, um candidato a vereador não recebeu nem o próprio voto: Alexandro Nogueira, do Partido Novo. Essa foi a primeira vez que o homem de 45 anos, natural de Niterói, se candidata à Câmara Municipal.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandro não declarou bens, nem teve qualquer gasto durante o pleito. Seu limite legal de gastos era de R$ 52.694,88.



Nas redes sociais, a última atualização de Alexandro foi em 2020. Atualmente, conforme o TSE, ele atua como vigilante. Não se sabe se o candidato desistiu de concorrer. O Jornal tenta contato com o Alexandro, questionando o motivo de nem ele ter votado nele mesmo, e aguarda retorno.