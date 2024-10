Fabinho Costa (CID) - Renata Cristiane

Iguaba Grande - PERCENTUAL DE VOTAÇÃO RECORDE NO ESTADO E NO PAÍS



Em Iguaba Grande, o prefeito eleito, Fabinho Costa (CID), deu uma entrevista exclusiva à coluna Política Costa do Sol para falar sobre seus projetos para seu primeiro mandato no executivo. Antes disso, vale pontuar que Fabinho foi o prefeito eleito mais votado no estado (95,09% dos votos) e o segundo no país. Na conversa, Fabinho sinalizou que não vai fazer muita mudança no secretariado. Porém, ele disse que convidou o prefeito Vantoil Martins (CID) para ser secretário dele. E mais, que a camisa que o Vantoil quiser vestir para jogar onde ele acha fundamental. Fabinho também aproveitou para lançar Vantoil como o candidato a deputado estadual do grupo. Ele fez um cálculo e acredita que o prefeito consegue sair de Iguaba com cerca de 15 mil votos. Ele falou também que já tem reunião marcada em novembro, para iniciar a construção do tão sonhado hospital de Iguaba; ele aposta que no início do ano que vem a obra já será licitada, porque é um projeto pré-aprovado. Falou também sobre educação em tempo integral, que é uma meta, e que vai ampliar o sistema de monitoramento de câmeras, criando um grande cinturão, onde toda a cidade de Iguaba estará sendo monitorada. Comentou, ainda, sobre a presidência da Câmara Municipal, de como será o processo para eleger o presidente. Para além disso, podemos destacar a fidelidade de Fabinho a Vantoil, essa sintonia fina dos dois mostra que quando as vaidades são deixadas de lado e o projeto do município prevalece, o resultado é esse, o recorde de votos. Confira a entrevista na íntegra:





FABINHO NA CÂMARA



Falando em Fabinho Costa, a Câmara Municipal recebeu a visita dele nesta quinta-feira (10), na qual ele usou a tribuna para expressar sua gratidão à população pela expressiva e inédita votação que obteve no último domingo (7). Juntamente com seu vice, Marciley Lessa (PL), presidente da Câmara Municipal, Fabinho agradeceu aos eleitores pelo apoio massivo, que ultrapassou a marca de 95% dos votos. Em seu discurso, Fabinho destacou a importância da participação cidadã e o compromisso que ele e sua equipe têm em atender às demandas da população. “Essa vitória é um reflexo da confiança que vocês depositaram em nós. Estamos aqui para servir e trabalhar juntos por uma cidade melhor”. E por falar em Marciley, ele está se preparando para deixar a cadeira da Câmara, e todos já estão se perguntando quem será que vai presidir a Casa a partir de fevereiro. A disputa promete ser bem acirrada.