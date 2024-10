Miguel Alencar (União) - Renata Cristiane

Publicado 14/10/2024 18:56 | Atualizado 14/10/2024 18:56

Cabo Frio - Em Cabo Frio, o presidente da Câmara Municipal e vice-prefeito eleito da cidade, Miguel Alencar (União), deu uma entrevista exclusiva à coluna, nesta segunda-feira (14). No "Cafezinho com a Renata", ele bateu um papo falando sobre a primeira convocação aos concursados da Câmara, no dia 28 de outubro para dar continuidade ao processo de admissão.

Miguel também lamentou a ausência de uma mulher e ainda fez comentários sobre as articulações para eleger o futuro presidente da Casa.

Ainda na conversa, o presidente da Casa afirmou que não está se metendo em nada que tenha a ver com a disputa da presidência da Câmara. Contou, ainda, como está feliz de ter elegido pai, Milton Alencar, à vereança este ano, inclusive com mais votos do que ele próprio teve.

Confira a entrevista na íntegra: