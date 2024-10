Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL) - Renata Cristiane

Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL)Renata Cristiane

Publicado 16/10/2024 13:16 | Atualizado 16/10/2024 13:20

Arraial do Cabo - MANDOU RECADO E CONTOU NOVIDADES



O prefeito reeleito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), foi o entrevistado do "Cafezinho com a Renata", nesta terça (15) e chegou já contando novidades e contando tudo que estava agarrado na goela. Até então, Marcelo aguentou calado os ataques da oposição no período de eleição. Mas chegou a hora de falar. E mandou recado: "tenho carteira assinada há 30 anos. Não sou eu o vagabundo", disparou. Criticou duramente a postura do ex-prefeito Andinho (União) durante eleições e disse que ao invés de bater boca na internet, optou por uma campanha propositiva, deixando as fake news e outras mentiras espalhadas para seus advogados cuidarem. Com caminho livre para governar o município por mais quatro anos – teve 75% dos votos válidos e uma diferença de 14 mil votos para o segundo colocado -, Marcelo falou sobre futuras mudanças no secretariado (três a quatro nomes), a eleição para Câmara que ficou 100% na sua base de governo – que significa um futuro promissor, economicamente falando, – e ainda de quebra elegeu uma mulher depois de 12 anos sem representação feminina. Fez barba, cabelo e bigode. Comentou também sobre os investimentos que estão chegando e a inauguração, em breve, da maior escola de Arraial, que vai garantir educação em tempo integral para mais de mil estudantes. Confira, abaixo, a entrevista na íntegra.



Ex-candidato a prefeito de Arraial do Cabio, Andinho (União), e seu ex-vice candidato a prefeito, Ton Porto (PDT) Reprodução

CONDENADOS A MULTA POR DISCURSO OFENSIVO



Os ex-candidatos a prefeito e vice-prefeito de Arraial do Cabo, Andinho Brito (União) e Ton Porto (PDT), respectivamente, foram condenados pela Justiça Eleitoral ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por discurso ofensivo na campanha eleitoral, durante inauguração de casa de campanha no dia 21 de setembro. Na ocasião, a coligação do prefeito Marcelo Magno (PL), "A Força do Trabalho" propôs representação contra os dois, os quais teriam "propagado trecho de discurso de cunho calunioso e difamatório", em desfavor de Marcelo. "(…) Não podemos admitir um governo que persegue, um governo que oprime. Porque aqui a gente não mata ninguém, não!" disse Ton. "(…) Eles querem "matar" como você falou, e já mataram, porque todo mundo sabe disso. E chega de se calar! Esses assassinos não têm que voltar mais para a Prefeitura, Arraial não tem que se curvar à maldade (…) Não podemos permitir que esse prefeito da maldade e da mamata continue", emendou Andinho. Conforme a decisão, "observa-se que a postagem em questão lança a ideia de que o governo recém reeleito é formado por assassinos, o qual persegue os opositores até a morte, afirmando, outrossim, que já foram inclusive mandantes de eventual crime por razões políticas". Ainda foi determinado a abertura de inquérito policial pela PF para apurar o crime de calúnia eleitoral, disseminação de fake news.