Marlene Mattos, Vantoil Martins e Júlio Alves - Ascom PMIG

Publicado 15/10/2024 14:14 | Atualizado 15/10/2024 14:16

A coluna Boca Miúda desta segunda-feira (14) começa por Iguaba Grande, onde o prefeito Vantoil Martins (CID) recebeu Júlio Alves e Marlene Mattos, ex-empresária de Xuxa, que estão a frente do parque temático "Ilha dos Dinossauros", que será inaugurado ano que vem. O prefeito acompanhou a dupla até o espaço onde será construído o equipamento, numa área do bairro Iguaba Pequena, à beira da laguna de Araruama. Os três, inclusive, já lançaram conceito e vestiram a camisa, literalmente. Júlio estava tão empolgado na área onde será instalado o parque, que pegou um coco para beber a água e na hora de cortá-lo, cortou um pedaço do dedo junto. Mas não foi nada grave, ele foi atendido e medicado na UPA. Ainda sobre a Ilha, Vantoil contou que o projeto está na fase do estudo arquitetônico e biológico da área para distribuição dos 70 dinossauros. Só se fala nisso na cidade, a repercussão é grande e os iguabenses não veem a hora de poderem curtir a novidade.

Os secretários de Meio Ambiente, Vinícius Lavalle, de Turismo e Lazer, Ricardo Coutinho, o subsecretário, Rogerinho Sampaio, e o vereador Marcelo Durão (CID) Ascom PMIG

Ainda sobre a "Princesinha dos Lagos", na manhã desta segunda-feira (14), os secretários de Meio Ambiente, Vinícius Lavalle, de Turismo e Lazer, Ricardo Coutinho, o subsecretário, Rogerinho Sampaio, realizaram uma vistoria técnica na Praia do Ubás, no trecho da Bandeira Azul, visando proporcionar segurança, funcionalidade e acessibilidade aos frequentadores do local. O vereador reeleito e ex-secretário de Turismo, Marcelo Durão (CID), também acompanhou. A vistoria também teve como objetivo o cumprimento das demandas do calendário anual de ações estabelecidas pelas Coordenação Nacional do Programa Bandeira Azul e planejamento na infraestrutura do local. O selo internacional foi conferido à Praia dos Ubás pelo segundo ano consecutivo.