Cabo Frio - QUANDO O DEZEMBRO CHEGAR



Em Cabo Frio, continuam a chover especulações em torno dos nomes que vão compor o primeiro escalão do prefeito eleito Serginho (PL). Conseguimos conversar com ele noite passada, ele até comentou que tinha ido à missa de 7º dia do irmão do vereador mais votado do município, Vaguinho Simão (PL), Fábio Simão, que tinha 48 anos e faleceu em decorrência de um câncer, na segunda-feira (7), um dia depois da eleição. Voltando ao secretariado, sabe o que descobrimos? Nada! Até tivemos acesso ao Decreto de Transição, publicado nesta quarta. Serginho não abriu o jogo nem a pau e disse que nenhuma lista que tem rodado por aí, seja em grupos de whatsapp ou pelos cafés da cidade, está certa. “Tudo fake. Só vou falar de secretariado a partir de dezembro”, soltou, sem dar a menor pista de nada.

E O RÉVEILLON, COMO FICA?



Além do secretariado, outra questão que tem causado certa ansiedade na população, principalmente no pessoal do trade turístico – hoteleiros, donos de pousada, de casas de veraneio, donos de bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos – é o Réveillon. Afinal, ninguém quer sair decepcionado como na última virada do ano, quando a prefeita Magdala Furtado (PV) teimou em não cumprir a lei municipal de proibição de fogos com barulho e acabou não tendo a tradicional comemoração nas praias. Serginho disse que só no final de novembro ele vai poder dar qualquer informação sobre isso. Por outro lado, sinalizou que a transição com o governo atual “está acontecendo bem, sem qualquer dificuldade”, o que é é um ponto positivo. Até porque se Magdala não responder aos ofícios da transição, vai acabar respondendo por omissão e improbidade administrativa, entre outras tretas mais. Além do secretariado, outra questão que tem causado certa ansiedade na população, principalmente no pessoal do trade turístico – hoteleiros, donos de pousada, de casas de veraneio, donos de bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos – é o Réveillon. Afinal, ninguém quer sair decepcionado como na última virada do ano, quando a prefeita Magdala Furtado (PV) teimou em não cumprir a lei municipal de proibição de fogos com barulho e acabou não tendo a tradicional comemoração nas praias. Serginho disse que só no final de novembro ele vai poder dar qualquer informação sobre isso. Por outro lado, sinalizou que a transição com o governo atual “está acontecendo bem, sem qualquer dificuldade”, o que é é um ponto positivo. Até porque se Magdala não responder aos ofícios da transição, vai acabar respondendo por omissão e improbidade administrativa, entre outras tretas mais.