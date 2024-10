Prefeito reeleito Marcelo Magno (PL) - Rede social

Prefeito reeleito Marcelo Magno (PL)Rede social

Publicado 18/10/2024 13:13 | Atualizado 18/10/2024 13:14

Arraial do Cabo - RECONTAGEM DE VOTOS



Em Arraial do Cabo, o prefeito reeleito, Marcelo Magno (PL), vai encorpar seu percentual de votação, que já foi de lavada – 75,85% – após a recontagem que será feita nos próximos dias pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Ocorre que, como já vimos dizendo por aqui, durante praticamente toda a campanha eleitoral, o fato de Andinho Brito (União) – ex-prefeito e candidato ao cargo este ano – ter a candidatura indeferida por improbidade e rejeição de contas pelo legislativo, certamente o levaria a ter os votos anulados. E foi o que aconteceu. A decisão, da desembargadora Daniela Bandeira de Freitas, saiu nesta quarta-feira (16) e rejeitou o recurso interposto por Andinho. Agora a recontagem será feita. O novo percentual sai nos próximos dias e somente o TRE irá oficializar o número. No entanto, já dá pra adiantar que Marcelo deve bater ou ultrapassar os 95% dos votos válidos. O fundamento da decisão "se deu em razão da perda de objeto ante a inexistência de utilidade do recurso, considerando que o acolhimento da pretensão recursal não alcançaria resultado prático algum. Isso porque a chapa integrada pelo recorrente ficou em segunda posição, com 22,94% dos votos dados a candidatos concorrentes, e não há outros candidatos que se encontravam em situação sub judice no dia da eleição".

Marcelo Magno vistoria obras na Praça de Figueira Rede social



FALTA POUCO



Falando em Marcelo Magno, nesta quinta ele foi vistoriar a obra da Praça de Figueira, e olhem, o negócio vai ficar bonito à beça. Tem brinquedos, equipamentos de ginástica, quadra com arquibancada e um deck à beira da lagoa, um charme só. Segundo o prefeito, "falta pouco" pra entrega. Falando em Marcelo Magno, nesta quinta ele foi vistoriar a obra da Praça de Figueira, e olhem, o negócio vai ficar bonito à beça. Tem brinquedos, equipamentos de ginástica, quadra com arquibancada e um deck à beira da lagoa, um charme só. Segundo o prefeito, "falta pouco" pra entrega.

Prefeitura de Arraial do Cabo Ascom



TÁ ROLANDO BOLÃO



Ainda sobre Arraial, já estão em andamento as apostas sobre quem serão os três ou quatro secretários exonerados. Falamos sobre essa questão nesta semana, quando Marcelo deu entrevista exclusiva. Segundo soubemos, dentro da Prefeitura tá rolando até bolão pra saber quem vai perder o cargo. O povo do Cabo não perdoa, minha gente. Ainda sobre Arraial, já estão em andamento as apostas sobre quem serão os três ou quatro secretários exonerados. Falamos sobre essa questão nesta semana, quando Marcelo deu entrevista exclusiva. Segundo soubemos, dentro da Prefeitura tá rolando até bolão pra saber quem vai perder o cargo. O povo do Cabo não perdoa, minha gente.